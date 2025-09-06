Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Küchenbrand in Ostfildern - 18-Jähriger verletzt

Beim Kochen hat ein 18-Jähriger einen Wohnungsbrand ausgelöst. Das Gebäude ist unbewohnbar, der junge Mann kam ins Krankenhaus.

Die Rettungskräfte mussten einen 18-Jährigen ins Krankenhaus fahren. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/DPA
Die Rettungskräfte mussten einen 18-Jährigen ins Krankenhaus fahren. (Symbolbild)
Nicht mehr bewohnbar und ein hoher Schaden: Ein 18-Jähriger hat in Ostfildern (Kreis Esslingen) beim Kochen einen Brand ausgelöst. Nach Auskunft der Polizei breitete sich das Feuer im ganzen Raum aus. Der 18-Jährige zog sich beim Löschversuch eine Rauchvergiftung zu und kam in eine Klinik. Nach Schätzungen der Feuerwehr dürfte am vorerst nicht mehr bewohnbaren Gebäude ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden sein. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

