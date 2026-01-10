Kölns Heintz fällt mehrere Wochen aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Ausfall von Dominique Heintz verschärft beim 1. FC Köln die Personalsorgen in der Defensive. Der Verteidiger habe wieder muskuläre Probleme im Adduktorenbereich, sagte Trainer Lukas Kwasniok nach dem 2:2 (1:2) in der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Heidenheim. Es sei von einer Ausfallzeit von »drei bis vier Wochen« auszugehen.

Heintz reihte sich damit in die Ausfälle in der Defensive von Luca Kilian, Timo Hübers, Joel Schmied und Rav van den Berg ein. Gegen den FC Bayern München am Mittwoch wird auch Eric Martel nach seiner fünften Gelben Karte pausieren müssen. Neuzugang Jahmai Simpson-Pusey stand in Heidenheim dagegen direkt in der Startelf.