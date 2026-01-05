Kälteste Nacht des Winters: Südwesten bibbert bei Tiefstwert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Auftakt zur Drei-Königs-Woche hat Baden-Württemberg die bislang tiefsten Temperaturen dieses Winters beschert. In Meßstetten auf der Schwäbischen Alb (Zollernalbkreis) zeigte das Thermometer laut Deutschen Wetterdienst (DWD) klirrende minus 17,7 Grad auf 900 Metern Höhe. In Leutkirch war es kaum wärmer, dort wurden minus 17,6 Grad gemessen.

Wer am frühen Morgen das Haus verließ, spürte das Winterwetter buchstäblich im Gesicht – und viel wärmer wird es laut DWD auch in der kommenden Nacht nicht. Betroffen seien dann vor allem der Süden und Südosten des Landes, sagte DWD-Meteorologe Thomas Schuster. Erst in der zweiten Wochenhälfte steigen die Temperaturen wieder um einige Grad. »Dann ist es erst mal vorbei«, sagte Schuster. Verantwortlich für den Dauerfrost sei polare Meeresluft.

Nach Temperaturen von minus 6 Grad im Bergland bis zu minus 1 Grad in tieferen Lagen am ersten Tag der Woche bibbert der Südwesten weiter. In der Nacht zum Dienstag ziehen von Nordwesten Wolken auf. Vereinzelt fällt Schnee und es kann glatt werden. Die Temperaturen liegen bei minus 8 bis minus 17 Grad.

Weiter eisig bis zur Wochenmitte

Am Dienstag überwiegen wieder die Wolken, die Sonne zeigt sich nur gelegentlich. Meist bleibt es niederschlagsfrei, vereinzelt sind Schneeflocken möglich. Es bleibt kalt mit Höchstwerten zwischen minus 6 Grad im Bergland und minus 1 Grad im Rheintal. Nachts sinken die Temperaturen erneut auf minus 7 bis minus 16 Grad.

Der Mittwoch startet vielerorts sonnig, nur in den Niederungen bleibt es anfangs trüb. Im Tagesverlauf ziehen von Westen wieder Wolkenfelder auf, es bleibt aber trocken. Die Höchstwerte bewegen sich weiterhin im Bereich von Dauerfrost. In der Nacht zum Donnerstag erwartet der DWD verbreitet leichten Schneefall.