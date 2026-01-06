Kälteeinbruch: Hoffenheims Testspiel abgesagt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen eines Kälteeinbruchs hat die TSG 1899 Hoffenheim ihr geplantes Testspiel in Girona gegen den SC Heerenveen absagen müssen. Die Platzverhältnisse im Nou Estadi Municipal lasse die Partie nicht zu, teilten die Kraichgauer mit. Stattdessen bestreitet der Kader von Trainer Christian Ilzer ein mannschaftsinternes Spiel auf einem Trainingsplatz.

Temperaturen im Keller

Die Temperaturen in Katalonien waren in der Nacht bis unter die Null-Grad-Grenze gefallen, tagsüber sollen sie aber auf knapp zehn Grad steigen. Die TSG bereitet sich seit dem 2. Januar und noch bis Mittwoch in Spanien auf den Bundesliga-Start vor. Der Tabellenfünfte tritt zum Jahres-Auftakt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen an.