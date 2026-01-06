Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Kälteeinbruch: Hoffenheims Testspiel abgesagt

Die TSG Hoffenheim bereitet sich in Spanien auf die Bundesliga vor. Schnee hat's dort nicht, aber die Temperaturen gingen in den Keller - mit Folgen für den Europacup-Kandidaten.

Christian Ilzer
Nur internes Testspiel für Hoffenheims Chefcoach Christian Ilzer. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/DPA
Nur internes Testspiel für Hoffenheims Chefcoach Christian Ilzer. (Archivbild)
Foto: Uwe Anspach/DPA

Wegen eines Kälteeinbruchs hat die TSG 1899 Hoffenheim ihr geplantes Testspiel in Girona gegen den SC Heerenveen absagen müssen. Die Platzverhältnisse im Nou Estadi Municipal lasse die Partie nicht zu, teilten die Kraichgauer mit. Stattdessen bestreitet der Kader von Trainer Christian Ilzer ein mannschaftsinternes Spiel auf einem Trainingsplatz. 

Temperaturen im Keller 

Die Temperaturen in Katalonien waren in der Nacht bis unter die Null-Grad-Grenze gefallen, tagsüber sollen sie aber auf knapp zehn Grad steigen. Die TSG bereitet sich seit dem 2. Januar und noch bis Mittwoch in Spanien auf den Bundesliga-Start vor. Der Tabellenfünfte tritt zum Jahres-Auftakt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen an.

