Jusos protestieren gegen Gründung von AfD-Jugendverband

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit Bannern, Schildern und lauten Rufen haben die Jusos auf ihrem Bundeskongress in Mannheim gegen die Gründung des AfD-Jugendverbands protestiert. Der SPD-Nachwuchs setzte sich für die Einleitung eines AfD-Verbotsverfahrens ein.

Auf einem im Saal enthüllten Banner forderten die Jusos: »Kein Nachwuchs für Faschos«, zugleich hielten sie Schilder mit den Aufschriften »Haltung statt Höckejugend« und »AfD-Verbot jetzt« hoch. An der Aktion beteiligte sich auch SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf. Eine Rednerin auf der Bühne betonte: »Wir brauchen keine «Generation Deutschland», wir sind die Generation Zukunft.« Der gesamte Saal rief »Nazis raus«.

In Gießen hatte sich zuvor die neue AfD-Jugendorganisation mit dem Namen Generation Deutschland (GD) gegründet. Mehrere Zehntausend Gegendemonstranten protestierten, die meisten davon friedlich.