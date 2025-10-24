Junioren-Weltmeister Pregler ab 2026 in Göppingen

Ab 2026 in Göppingen: Ole Pregler verlässt am Saisonende den VfL Gummersbach. (Archivbild)

Ole Pregler verlässt am Saisonende den VfL Gummersbach und wechselt zum Bundesliga-Konkurrenten Frisch Auf Göppingen. Das gaben beide Vereine bekannt.

Der Vertrag des 23 Jahre alten Aufbauspielers bei den Oberbergischen läuft im kommenden Sommer aus. In Göppingen unterschrieb der Junioren-Weltmeister von 2023 einen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2028.

»Ole ist als junger, unerfahrener Spieler zu uns gekommen und geht nächstes Jahr nach insgesamt fünf Jahren als erwachsener, gestandener Erstligaspieler, der eine tolle Entwicklung genommen hat«, sagte VfL-Cheftrainer Gudjon Valur Sigurdsson.

Auch Preglers künftiger Trainer ist von dessen Qualitäten überzeugt. »Ole Pregler bringt handballerisch ein spannendes Profil mit, weil er in der Abwehr gut einsetzbar ist und vorne auf der Mitte viele Optionen anbietet«, sagte Ben Matschke.

Mitteilung Göppingen

Mitteilung Gummersbach