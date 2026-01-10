Junger Mann prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Verkehrsunfall im Osten Baden-Württembergs ist ein junger Mann gestorben. Der 19-Jährige sei aus bislang unklarer Ursache bei Eglingen (Kreis Heidenheim) von der Straße abgekommen und mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt, sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage.

Der Mann sei alleine im Fahrzeug unterwegs gewesen, weitere Personen seien nicht verletzt worden, sagte der Sprecher. Inwiefern das Wetter und die Straßenverhältnisse eine Rolle gespielt haben könnten, konnte der Sprecher nicht sagen. Der Unfall ereignete sich unweit der Grenze zu Bayern.