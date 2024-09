In der Nacht starb der junge Mann noch an der Unfallstelle bei Kreßberg. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein junger Mann ist im Landkreis Schwäbisch Hall mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der 20-Jährige sei aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Er starb noch an der Unfallstelle bei Kreßberg an seinen schweren Verletzungen. Den Angaben nach war der 20-Jährige alleine im Auto unterwegs.