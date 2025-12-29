Junge Männer flüchten mit Auto vor Polizei

Bitte aktivieren Sie Javascript

Vier junge Männer sind in Stuttgart mit einem Auto vor der Polizei geflüchtet. Die Beamten wollten das Auto am Sonntag kontrollieren, als der Fahrer auf das Gaspedal drückte, wie die Polizei mitteilte. Bei der Flucht über mehrere Straßen in der Stadtmitte überfuhren die Männer auch eine Verkehrsinsel und mehrere rote Ampeln. Einen Taxifahrer sollen sie dabei gefährdet haben.

Schließlich blieb das Fahrzeug auf dem Gehweg stehen. Die Männer setzten ihre Flucht dann zu Fuß fort. Beamte konnten die Männer im Alter von 16, 20, 22 und 26 Jahren festnehmen. Der jüngste leistete dabei Widerstand. Im Auto fanden die Beamten Marihuana und Kokain. Wer zum Zeitpunkt der Flucht am Steuer des Autos saß, ist bislang unklar.