Junge leicht verletzt nach Zusammenstoß mit Rettungswagen

Ein 14-Jähriger ist in Stuttgart mit einem Rettungswagen zusammengestoßen und leicht verletzt worden. Der Jugendliche war auf einem nicht zugelassenen Kleinkraftrad unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er soll am Dienstagabend verbotenerweise über eine grün zeigende Fußgänger- und Radfahrerampel gefahren sein. Der Rettungswagen - mit eingeschaltetem Martinshorn - überquerte die Kreuzung bei rot. Der 14-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Da er für sein Fahrzeug keine Fahrerlaubnis hat, muss er mit einer Anzeige rechnen.