Junge in Ehingen an Silvester angefahren und schwer verletzt

Ein sechs Jahre alter Junge ist in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) bei einer Silvesterfeier schwer verletzt worden. Kurz nach Mitternacht fuhr ein betrunkener 45-Jähriger mit seinem Auto in die private Zufahrt einer Tiefgarage, nachdem er zuvor Mitfahrer hatte aussteigen lassen, wie die Polizei berichtete. Dabei übersah er den Jungen und erfasste ihn.

Das Kind erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde per Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Verkehrspolizei stellte fest, dass der Fahrer keinen Führerschein besaß. Zudem ergab ein Alkoholtest einen deutlich zu hohen Wert. Wie hoch dieser genau ausfiel, blieb zunächst unklar.