Junge droht Mitschülern - Polizei lässt Schule in Boxberg räumen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Junge hat in seiner Schule in Boxberg (Main-Tauber-Kreis) einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst, weil er Mitschülern gedroht haben soll. Teile der Verbundschule seien nach dem Vorfall geräumt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Schüler habe das Gelände bereits zuvor verlassen. Zweieinhalb Stunden später sei der Jugendliche dann ausfindig gemacht worden. Niemand sei verletzt worden.

Der Polizeisprecher äußerte sich nicht zu weiteren Details wie etwa dem Inhalt der Drohungen und dem Alter des verdächtigen Schülers. Der Jugendliche müsse sich aber für den Einsatz verantworten, sagte er.