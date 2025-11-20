Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Junge droht Mitschülern - Polizei lässt Schule in Boxberg räumen

Wegen mutmaßlicher Drohungen riegelt die Polizei eine Schule ab, Schüler werden in Sicherheit gebracht. Nach der Festnahme eines Mitschülers bleibt vieles unklar. Was über den Vorfall bekannt ist.

Nach mutmaßlichen Drohungen eines Schülers wurde eine Schule geräumt. (Illustration) Foto: Sebastian Kahnert/DPA
Ein Junge hat in seiner Schule in Boxberg (Main-Tauber-Kreis) einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst, weil er Mitschülern gedroht haben soll. Teile der Verbundschule seien nach dem Vorfall geräumt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Schüler habe das Gelände bereits zuvor verlassen. Zweieinhalb Stunden später sei der Jugendliche dann ausfindig gemacht worden. Niemand sei verletzt worden. 

Der Polizeisprecher äußerte sich nicht zu weiteren Details wie etwa dem Inhalt der Drohungen und dem Alter des verdächtigen Schülers. Der Jugendliche müsse sich aber für den Einsatz verantworten, sagte er.

