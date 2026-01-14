Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Jugendlicher wird in Freiburger Polizeigewahrsam 18 Jahre alt

Zum Feiern ist einem jungen Mann an seinem 18. Geburtstag wohl nicht zumute. Er wird in Freiburg festgenommen - und verbringt seinen Ehrentag in Polizeigewahrsam.

Der junge Mann wurde dem Haftrichter vorgeführt und kam in Untersuchungshaft. (Symbolbild)
Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/DPA

Wohl unter anderen Umständen als erhofft hat ein junger Mann die Volljährigkeit erreicht: Bundespolizisten nahmen den noch 17-Jährigen am späten Dienstagabend am Freiburger Hauptbahnhof fest, sodass er die Nacht und damit seinen 18. Geburtstag in Polizeigewahrsam verbrachte. 

Schwerer Diebstahl und unerlaubter Aufenthalt 

Einer Sprecherin zufolge hatten die Beamten den ägyptischen Staatsbürger kontrolliert, wobei er sich nicht ausweisen konnte. Es entstand der Verdacht, dass er sich unerlaubt in Deutschland aufhielt. Nach der Identifizierung über seine Fingerabdrücke stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Ihm wird besonders schwerer Diebstahl in mehreren Fällen vorgeworfen. Der schließlich Volljährige wurde dem Haftrichter vorgeführt und kam in Untersuchungshaft. Wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts wurde zudem ein Strafverfahren eingeleitet.

