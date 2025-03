Jugendlicher schwer verletzt - Gab es eine Verpuffung?

Bitte aktivieren Sie Javascript

Anwohner hörten Knallgeräusche, später gibt es einen schwer verletzten Jugendlichen in Birkenfeld (Enzkreis). Wie die Polizei mitteilte, soll ein Jugendlicher von einer »Verpuffung« gesprochen haben. Viel mehr wissen die Ermittler nicht von dem Geschehen, das sich am Mittwochabend vor einer Woche zugetragen haben soll. Nur so viel: Es wird nach weiteren vier Jugendlichen gesucht. Und es gab schon häufiger Knallgeräusche in der Gegend. Die Ermittler hoffen auf Beobachtungen von Zeugen.

Knall-Serie gibt Rätsel auf

Nach Informationen der »Pforzheimer Zeitung« (PZ) gibt es schon seit Monaten aus Birkenfeld immer wieder Meldungen von Knallgeräuschen. Anwohner beschrieben sie teils als Schüsse oder als Explosionen wie von Riesen-Böllern. Bislang ist offen, ob es einen Zusammenhang zum Vorfall mit dem schwer verletzten Jugendlichen gibt. In der Enzkreis-Gemeinde war der Zeitung zufolge spekuliert worden, dass ein Blindgänger etwas mit der Verletzung vor einer Woche zu tun haben könnte. Die Ermittlungen der Polizei dauern an - auch hinsichtlich der Frage, ob eine Straftat begangen wurde.