Jugendlicher mit getuntem E-Scooter auf der Flucht - Unfall

Ein 16-Jähriger ist mit seinem getunten E-Scooter vor der Polizei geflüchtet, in einen Streifenwagen geprallt und dabei leicht verletzt worden. Der Jugendliche war mit seinem aufgemotzten Gefährt zuvor mit bis zu 50 Kilometern pro Stunde bei Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) hin und her gefahren - ohne Kennzeichen, wie die Polizei mitteilte.

Als der 16-Jährige den Wagen der inzwischen alarmierten Polizei bemerkte, habe er die Flucht ergriffen und sei mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde davongerast. Nach der Kollision mit dem Polizeiauto stellte sich heraus, dass der Minderjährige zudem keinen Führerschein hatte, der Scooter nicht versichert war und der Jugendliche auch noch Pfefferspray und einen Flaschenöffner in Form eines Schlagrings dabeihatte.