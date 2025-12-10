Jugendlicher fährt in Kornwestheim mit Auto der Eltern gegen Streifenwagen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 15-Jähriger ist mutmaßlich unter Drogeneinfluss mit dem Auto seiner Eltern durch Kornwestheim (Landkreis Ludwigsburg) gefahren und auf seiner Flucht gegen einen Streifenwagen gestoßen. Die Beamten darin verletzten sich leicht, wie die Polizei mitteilte. Demnach war eine andere Streifenwagenbesatzung in der Nacht auf das Auto mit dem Jungen aufmerksam geworden, weil der Minderjährige ohne Licht fuhr. Als sie ihn kontrollieren wollten, beschleunigte er und fuhr davon.

An einer Kreuzung kollidierte er seitlich mit dem Streifenwagen, der dort mit laufendem Martinshorn und Blaulicht stand. Die Polizei nahm den Teenager und seinen 21 Jahre alten Beifahrer vorläufig fest, der 15-Jährige musste zum Bluttest. Die Polizei vermutet, dass er den Autoschlüssel unerlaubt von seinen Eltern genommen hat. Während seiner Fluchtfahrt hatte er auch noch einen anderen Wagen gestreift, insgesamt entstand ein Schaden von 30.000 Euro.