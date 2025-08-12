Jugendliche zerstören mit Schraubenzieher Autoscheiben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Drei Jugendliche haben in Calw mit einem Schraubenzieher die Seitenscheiben von sieben Fahrzeugen zerstört. Nach bisherigen Erkenntnissen waren sie - ein Mädchen und zwei Jungen - bei der Tat betrunken, wie die Polizei mitteilte. Einer von ihnen soll in der Nacht auf Montag außerdem die Handbremse eines beschädigten Autos gelöst haben, sodass dieses einige Meter weit rollte. Die Polizei konnte zwei der Verdächtigen noch vor Ort festnehmen, den dritten im Laufe der Ermittlungen. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.