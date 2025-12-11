Jugendliche zünden illegale Böller – Zeuge verfolgt sie

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Jungen im Alter von 14 und 15 Jahren sollen in Böblingen illegale Böller gezündet haben. Die Polizei ermittelt auch wegen Körperverletzung. Mehrere Notrufe waren wegen der lauten Knallgeräusche im Bereich eines Schulzentrums eingegangen, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge habe die Jugendlichen verfolgt und schließlich telefonisch der Polizei deren Aufenthaltsort verraten. Beim Eintreffen der Polizei hatte der 15-Jährige noch Böller bei sich. In seinem Kinderzimmer seien noch mehr Böller gefunden worden.

Nun prüft die Polizei auch eine Verbindung zu einem Körperverletzungsdelikt mit Böllern am selben Abend. Unweit des Schulzentrums war ein Böller in eine Unterführung geworfen worden, in der sich eine 39-Jährige und ihr fünf Jahre altes Kind aufgehalten hatten. Die Frau erlitt durch den Knall vermutlich leichte Verletzungen. Das Mädchen wurde nicht verletzt, war aber stark verängstigt. Ein Zeuge teilte mit, dass mehrere Jugendliche geflüchtet seien.