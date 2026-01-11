Jugendliche soll Wohnhaus in Brand gesteckt haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine polizeibekannte Jugendliche soll ein Wohnhaus in Geislingen an der Steige (Landkreis Göppingen) in Brand gesteckt haben. Die 15-Jährige habe im Eingangsbereich des unbewohnten Hauses Verpackungsmaterial angezündet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Beamten nahmen sie in der Nähe des Tatortes fest. Eine Anwohnerin wurde durch den Rauch leicht verletzt.

Kurz vor diesem Brand soll die 15-Jährige bereits in einem anderen Haus in der Nähe Müll angezündet haben. Die Anwohner brachten die Flammen allerdings schnell unter Kontrolle. Während die Beamten dort die Anzeige aufnahmen, wurde der zweite Brand gemeldet. Laut Polizei soll dabei ein Schaden von über 100.000 Euro entstanden sein. Warum die 15-Jährige die Brände gelegt hatte, ist bislang nicht bekannt.