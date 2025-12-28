Jugendliche prügeln 15-Jährigen ins Krankenhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Gruppe Jugendlicher hat in Singen im Kreis Konstanz einen 15-Jährigen zu Boden geschlagen und auf ihn eingetreten. Der Jugendliche wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Die Gruppe von rund zehn Personen hatte am Samstag zunächst zwei Jugendliche in der Innenstadt angegriffen. Aus bislang ungeklärten Gründen sei die Auseinandersetzung eskaliert. Dabei ging der 15-Jährige nach einem Faustschlag zu Boden. Anschließend hätten bis zu vier Jugendliche auf ihn eingetreten, bevor die Gruppe geflüchtet sei.

Der 15-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant in einer Klinik behandelt. Die Polizei ermittelt und sucht nach den Tätern.