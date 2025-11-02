Jugendliche bewerfen Mann mit Einkaufswagen

Nach dem Angriff flüchteten die Jugendlichen, doch die Polizei schnappte sie kurze Zeit später. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann ist von vier Jugendlichen am Hauptbahnhof in Reutlingen angegriffen und mit einem Einkaufswagen beworfen worden. Ein Rettungswagen brachte den 23-Jährige mit leichten Verletzungen in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte.

Ein 16-Jähriger, zwei 14-Jährige und ein 13-Jähriger sollen den Mann nachts zu Boden gestoßen und ihn mit Füßen getreten haben. Als er wieder aufstand, sei er erneut auf den Boden gestoßen und mit einem Einkaufswagen beworfen worden.

Anschließend flüchtete das Quartett. Die Polizei fahndete nach den Minderjährigen und fand sie kurze Zeit später. Ein Polizeisprecher sagte, die Hintergründe des Angriffs seien zunächst unbekannt. Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung.