Jockey Seidl gewinnt mit Alsterperle Preis der Winterkönigin

Die zwei Jahre alte Stute Alsterperle hat sich den im deutschen Turf begehrten Titel der Winterkönigin gesichert. Unter ihrem Jockey Martin Seidl gewann Alsterperle das gleichnamige und mit 155.000 Euro dotierte Rennen auf der Galopprennbahn in Iffezheim. Dabei setzte sie sich nach 1.600 Metern gegen die englische Favoritin Sea The Storm mit Jockey Cieren Fallon durch, den dritten Platz belegten Valzeina und Antoine Hamelin.

Alsterperle zuvor bei vier Starts ohne Sieg

Alsterperle erreichte nach drei zweiten und einem dritten Platz den ersten großen Karriereerfolg. Maxim Pecheur ist in Köln-Rath/Heumar auf dem Gelände des Traditionsgestüts Röttgen der Trainer der neuen Winterkönigin. Für Jockey Seidl war es nach 2018 und 2022 der dritte Sieg in dem Rennen.

»Wir haben immer an sie geglaubt«, sagte Seidl. Coach Pecheur ergänzte: »Der Sieg in der Winterkönigin ist immer etwas ganz Besonderes, wir sind sehr happy. Jetzt geht es in die Winterpause.«