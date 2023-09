Aktuell Land

Jessulat neuer Chef des Autozulieferers ElringKlinger

Thomas Jessulat wird neuer Chef des Autozulieferers ElringKlinger. Der bisherige Finanzvorstand folgt Stefan Wolf, wie das Unternehmen am Donnerstag in Dettingen an der Erms (Kreis Reutlingen) mitteilte. Wolf hatte im April seinen Rückzug angekündigt.