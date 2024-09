Jede vierte Frau ist bei der Geburt mindestens 35 Jahre alt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Was bei internationalen Promipaaren längst die Regel ist, ist auch in Baden-Württemberg zu beobachten - die späte Mutterschaft. Das durchschnittliche Alter der Mütter bei Geburt eines Kindes lag 1980 bei 27 Jahren, im vergangenen Jahr bei 32 Jahren. Das teilte das Statistische Landesamt in Stuttgart mit.

In Baden-Württemberg gibt es jedoch deutliche Unterschiede beim Anteil Neugeborener von Frauen im Alter von 35 und mehr Jahren an allen Geburten: Am höchsten war der Anteil sogenannter später Mütter im Jahr 2023 in den Stadtkreisen Stuttgart und Heidelberg mit jeweils knapp 35 Prozent sowie in Freiburg im Breisgau mit 34 Prozent. Am niedrigsten war dieser Anteil im Landkreis Tuttlingen. Dort wurde nur etwa jedes fünfte Kind (22 Prozent) von einer 35-jährigen oder älteren Frau zur Welt gebracht.

Für das immer höhere Alter von Müttern bei der Geburt nennen die Statistiker zunehmende Erwerbsbeteiligung und Ausbildungsdauer als Gründe.