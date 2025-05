Israel und Favorit Österreich im zweiten ESC-Halbfinale

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Eurovision Song Contest in Basel werden im zweiten Halbfinale an diesem Donnerstag die letzten zehn Finalplätze vergeben. Deutschlands Duo Abor & Tynna erfährt am Abend, gegen wen sie alles im Finale am Samstag antreten müssen.

Unter den 16, die um eine Finalteilnahme kämpfen, ist einer der Topfavoriten: JJ aus Österreich. Der ausgebildete Opernsänger greift mit der Ballade »Wasted Love« nach der ESC-Krone. Die anderen Topfavoriten, Schweden mit dem Trio KAJ und einem Spaß-Song über Saunagänge hatten sich bereits im ersten Halbfinale am Dienstag qualifiziert. Abor & Tynna treten zwar im zweiten Halbfinale auf, aber Deutschland hat wie die anderen vier großen Teilnehmerländer einen Platz im Finale schon sicher, ebenso Gastgeber Schweiz.

Ebenfalls am Start ist am Donnerstag die israelische Sängerin Yuval Raphael, die mit »New Day will Rise« ein Lied auf die Hoffnung singt. Sie ist eine Überlebende der palästinensischen Terroranschläge auf Israel vom 7. Oktober 2023. Wegen des darauffolgenden Gazakriegs mit mehr als 52.000 Toten gab es Forderungen aus anderen teilnehmenden Ländern, Israel von dem Liederwettbewerb auszuschließen.

Deutsche ESC-Fans können das Halbfinale ab 21.00 Uhr unter anderem auf dem ARD-Spartensender One und auf eurovision.de verfolgen.