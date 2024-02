Interner Streit überschattet AfD-Parteitag in Rottweil

Die AfD Politiker Markus Frohnmaier (l) und Emil Sänze stehen in der Messehalle in Stuttgart beim AfD Landesparteitag gemeinsam im Saal.

Die Südwest-AfD will am Samstag bei einem Sonderparteitag in Rottweil den Parteivorstand neu wählen (ab 10.00 Uhr). Der Landesverband wird derzeit geführt vom Bundestagsabgeordneten Markus Frohnmaier und vom Landtagsabgeordneten Emil Sänze. Die beiden wollen wieder antreten.

Der zweitägige Sonderparteitag am Wochenende geht auf ein Protestschreiben von 22 der 37 Kreisverbände zurück, die sieben Vorstandsmitgliedern vorwerfen, Frohnmaier und Sänze zu blockieren. Dahinter steht Berichten zufolge unter anderem der Umgang mit einer im Jahr 2021 der AfD vererbten Immobilie im Kreis Ludwigsburg. Eigentlich sollte der Parteitag erst im Sommer stattfinden.

Auf dem Parteitag in Rottweil soll der komplette Vorstand neu gewählt werden. Sänze und Frohnmaier beabsichtigen nach eigenem Bekunden wieder anzutreten.

Doch auch der ehemalige Landesvorsitzende Dirk Spaniel könnte erneut Anlauf auf den Führungsposten nehmen. Ließen sich die persönlichen Differenzen nicht aufklären, so stehe er »für einen personellen Neuanfang zur Verfügung«, hatte Spaniel der »Stuttgarter Zeitung« und den »Stuttgarter Nachrichten« gesagt.

Ein breites Aktionsbündnis hat für Samstag eine Demonstration vor der Stadthalle angekündigt.