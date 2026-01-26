Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
International gesuchter Mann an Grenzübergang gefasst

Ein Mann wird im Kosovo zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, die er jedoch er nie antritt. Nun ist er am Grenzübergang Weil am Rhein geschnappt worden.

Polizei
Den Mann erwartet eine 17 Monate lange Haft im Kosovo. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Ein mit internationalem Haftbefehl gesuchter Mann ist am Grenzübergang Weil am Rhein (Kreis Lörrach) festgenommen worden. Der 35-Jährige werde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs mit Todesfolge gesucht und sei von einem kosovarischen Gericht deshalb bereits verurteilt worden, teilte die Bundespolizei mit. Er soll demnach im Kosovo eine Freiheitsstrafe von 17 Monaten verbüßen. Ein Haftrichter ordnete die Festnahme an, bis über die Auslieferung des Mannes entschieden ist.

