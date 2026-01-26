International gesuchter Mann an Grenzübergang gefasst

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein mit internationalem Haftbefehl gesuchter Mann ist am Grenzübergang Weil am Rhein (Kreis Lörrach) festgenommen worden. Der 35-Jährige werde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs mit Todesfolge gesucht und sei von einem kosovarischen Gericht deshalb bereits verurteilt worden, teilte die Bundespolizei mit. Er soll demnach im Kosovo eine Freiheitsstrafe von 17 Monaten verbüßen. Ein Haftrichter ordnete die Festnahme an, bis über die Auslieferung des Mannes entschieden ist.