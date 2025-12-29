Insasse setzt in Konstanz Gefängniszelle in Brand – vier Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 47 Jahre alter Gefängnisinsasse hat in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Konstanz Möbel in Brand gesetzt. Zwei Insassen sowie zwei Angestellte der JVA mussten von Sanitätern ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Vier Polizisten erlitten eine leichte Rauchvergiftung und wurden vor Ort behandelt. Durch das Feuer hatten zahlreiche Gefängnisinsassen Reizhusten erlitten.

Bei dem 47 Jahre alten mutmaßlichen Brandstifter handelt es sich um einen Untersuchungshäftling, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mitteilte. Für sie gelten großzügigere Regelungen, weil bis zur möglichen Verurteilung die Unschuldsvermutung greift.

Der Gefangene hatte in der Nacht Stoff in Brand gesetzt und einen Plastikstuhl angeschmort. Dabei sei viel Rauch entstanden, so die Polizei. Feuerwehrleute konnten das Feuer den Angaben zufolge rasch löschen. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot zu der JVA ausgerückt.

Die Einrichtung ist eigenen Angaben zufolge für den Vollzug von Freiheitsstrafen bis zu 15 Monaten für Männer des Landgerichtsbezirks Konstanz sowie der Untersuchungs- und Zivilhaft für Männer der Amtsgerichtsbezirke Konstanz, Singen, Überlingen, Radolfzell und Stockach (mit wenigen Ausnahmen) zuständig. (dpa)