Innenraumverbot für Waldhof-Geschäftsführer Zuber

Gegen Cottbus hat sich Mannheims Sportgeschäftsführer unsportlich verhalten. Nun ist er mit einer Strafe belegt worden.

Gerhard Zuber darf den Innenraum im Spiel gegen Stuttgart II nicht betreten. Foto: Robert Michael/DPA
Sportgeschäftsführer Gerhard Zuber ist mit einem Innenraumverbot für das Drittliga-Spiel des SV Waldhof Mannheim am Mittwochabend gegen den VfB Stuttgart II belegt worden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Zuber hatte wegen unsportlichen Verhaltens im Duell mit Energie Cottbus (0:3) die Rote Karte gesehen.

Das Innenraumverbot beginnt jeweils eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff. Zuber darf sich in dieser Zeit weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten.

