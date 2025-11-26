Innenminister Strobl: Bei Drohnenabwehr nicht trödeln

Drohnen in der Nähe von Flughäfen haben zuletzt immer wieder für Aufsehen gesorgt. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

In der Diskussion um die Drohnenabwehr in Deutschland mahnt der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl, dass Bund und Länder Kräfte und Kompetenzen bündeln sowie ihre Fähigkeiten ausbauen. Polizei und Bundeswehr müssten sich schnell eng vernetzen. »Wer hier trödelt, der verliert bei der rasanten Entwicklung im Drohnenbereich den Anschluss«, warnte der CDU-Politiker in Stuttgart. »Deshalb müssen wir das Thema bei der nächsten Innenministerkonferenz im Dezember intensiv besprechen.«

Vorreiterrolle im Südwesten

Die baden-württembergische Polizei ist nach Strobls Worten gut aufgestellt und im Bundesvergleich an der Spitze. »Wir tun hier unglaublich viel«, erklärte er und verwies etwa auf das Trainings- und Kompetenzzentrum Drohnen der Polizeihubschrauberstaffel. Dieses ist bei der Polizei Baden-Württemberg für das Aufspüren und die Abwehr von Drohnen zuständig. Es unterstützt laut dem Ministerium zudem die bundesweite Servicestelle Luftraumschutz, die ebenfalls bei der Polizeihubschrauberstaffel Baden-Württemberg angesiedelt ist.

"Unser Ziel muss sein, dass wir gerade bei der Drohnenabwehr international wettbewerbsfähig sind und in der Lage sind, entsprechende Angriffe abzuwehren", forderte Strobl. "Deshalb müssen wir die

Vorreiterrolle der baden-württembergischen Polizei bei der Drohnenabwehr deutlich ausbauen." Das dürfe nicht an der Finanzierung scheitern.

Aus Sicht von Innenminister Thomas Strobl (CDU) ist Baden-Württemberg bei der Drohnenabwehr gut aufgestellt. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA Aus Sicht von Innenminister Thomas Strobl (CDU) ist Baden-Württemberg bei der Drohnenabwehr gut aufgestellt. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA

Unter anderem nach mehreren Störungen des Flugverkehrs durch Drohnen wird breiter über deren Abwehr debattiert. Vergangene Woche hat das Bundeskabinett einen Entwurf des Bundesinnenministeriums beschlossen, nach dem die Bundeswehr künftig - notfalls auch mit Waffengewalt - bei der Drohnenabwehr im Inland unterstützen soll. Dabei gehe es auch darum, Spionage, Sabotage und mögliche Angriffe auf Menschen zu verhindern.

Strobl warnt vor Alarmismus

Strobl beschwichtigte: »Die Drohnen-Terrorgefahr ist jetzt in Baden-Württemberg nicht so, dass wir das Bedrohungsland Nummer eins in der Bundesrepublik Deutschland sind.« Gleichwohl warne der Verfassungsschutz seit einiger Zeit vor allem vor Spionageaktivitäten durch Drohnen aus feindlich gesinnten Staaten. »Ich bin weit davon entfernt, Alarmismus zu verbreiten oder die Menschen in Panik zu versetzen«, erklärte er. »Die Lage ist nun einmal so, wie sie ist: Wir sind nicht im Krieg, freilich auch nicht richtig im Frieden.«

In Baden-Württemberg kann die Polizei nach Angaben des Ministeriums gemäß Polizeigesetz gegen Drohnen vorgehen. Auch hätten die Sicherheitsbehörden Möglichkeiten und Technik, Drohnen zu erkennen und zu identifizieren.

»Details zu Art, Ausgestaltung und Anzahl von zur Verfügung stehenden technischen Abwehrmaßnahmen sowie zu taktischen Einsatzmöglichkeiten obliegen einem besonderen Geheimhaltungsinteresse«, heißt es in einer vor Kurzem veröffentlichten Antwort des Ministeriums auf einen Antrag der FDP im Landtag. »Die Preisgabe entsprechender Informationen würden Rückschlüsse auf die Fähigkeiten der Sicherheitsbehörden zulassen, wodurch die künftige Arbeit der Sicherheitsbehörden und damit auch die Sicherheit des Landes Baden-Württemberg und Deutschlands beeinträchtigt werden könnten.«