Innenausschuss tagt zu Altbach

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat den Sprengstoff-Angriff auf einem Friedhof in Altbach bei Esslingen als »schlimmen und gravierenden« Einzelfall bezeichnet. »Von Bandenkriminalität, wie wir sie im Ansatz in anderen Bundesländern haben, sind wir weit entfernt«, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Am Mittwoch (8.00 Uhr) will Innenminister Thomas Strobl (CDU) den Innenausschuss in einer Sondersitzung über den Fall informieren.