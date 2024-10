In Omas Auto: 15-Jähriger flieht vor Polizei und baut Unfall

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Spritztour mit dem Auto seiner Großmutter hat für einen 15-Jährigen in Rastatt ein jähes Ende in einem Gartenzaun genommen. Einer Streife fielen laut Polizei in der Nacht zunächst zwei Autos auf, die nebeneinander fuhren - die Beamten vermuteten ein illegales Autorennen und wollten die Fahrer kontrollieren.

Diese ergriffen die Flucht, die Beamten nahmen die Verfolgung des Wagens des 15-Jährigen auf. In einer Kurve verlor der Jugendliche schließlich die Kontrolle, touchierte einen Ampelmast und kam in einem Gartenzaun zum Stehen. Er kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Ein Polizeisprecher sagte, es liege die Vermutung nahe, dass er zuvor den Autoschlüssel seiner ahnungslosen Großmutter gestohlen habe. Die Polizei nahm die Ermittlungen gegen ihn auf.