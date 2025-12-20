In letzter Minute: Waldhof rettet Remis gegen Ingolstadt

Der SV Waldhof kam gegen den FC Ingolstadt nur zu einem 2:2. (Archivbild)

Im letzten Spiel vor der Winterpause hat sich der Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim mit einem 2:2 (0:1)-Unentschieden gegen den FC Ingolstadt zufriedengeben müssen. Der Portugiese Masca rettete den Gastgebern in der Nachspielzeit (90.+6) zumindest einen Punkt. Damit beendet der Waldhof die Hinrunde mit 29 Punkten im Niemandsland der Liga.

Ingolstadt war durch Tore des Ex-Mannheimer Marcel Costly (33.) und Ognjen Drakulic (75.) jeweils in Führung gegangen, ein Ingolstädter Eigentor durch Lukas Fröde (55.) hatte für das zwischenzeitliche 1:1 gesorgt.

In einer Partie auf lange Zeit überschaubarem Niveau mit vielen Unterbrechungen tat sich der Waldhof vor 9800 Zuschauern schwer. Bemerkbar machte sich das Fehlen des gelbgesperrten Stürmers Kennedy Okpala, der durch Felix Lohkemper ersetzt wurde und im Winter wohl zum Zweitligisten SC Paderborn wechseln wird. Erst nach dem Gegentor durch Costly machte Mannheim mehr und kam zu ersten kleineren Chancen.

Mannheim wirft in der Schlussphase alles nach vorne

Auch im zweiten Durchgang blieb die Partie mit vielen Unterbrechungen fahrig. Nach dem Ausgleich hatten die Hausherren ein leichtes Chancenplus, doch traf zunächst Drakulic für die Gäste. Mannheim warf zum Ende der Partie alles nach vorne und wurde in der Nachspielzeit noch durch Masca belohnt.