In Karlsruhe wird erneut mutmaßliche Kriegsbombe entschärft

In Karlsruhe muss erneut eine mutmaßliche Weltkriegsbombe entschärft werden. Wie Stadt und Polizei mitteilten, wurde in der Nähe des Karlsruher Güterbahnhofs am Freitagmorgen ein Blindgänger gefunden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg hat die Entschärfung noch für diesen Freitag angesetzt. Der Beginn der Entschärfung ist für 19.00 Uhr vorgesehen.