Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Winter

In diesen Regionen des Landes hat es wegen Glätte gekracht

Nach starkem Schneefall am Montag wurde für die Nacht erneut Glatteis vorhergesagt. Laut Polizei kam es deswegen vereinzelt zu Unfällen.

Wetter in Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg kam es nur im Osten zu vereinzelten Glätteunfällen. (Archivbild) Foto: Silas Stein/DPA
In Baden-Württemberg kam es nur im Osten zu vereinzelten Glätteunfällen. (Archivbild)
Foto: Silas Stein/DPA

In der Nacht hat es in Baden-Württemberg vereinzelt Unfälle wegen glatter Straßen gegeben. Die Polizeipräsidien Ulm und Ravensburg berichteten über mehrere Einsätze. In Bereich um Ulm gab es laut einem Polizeisprecher einzelne Unfälle, allerdings sei die Anzahl nicht ungewöhnlich. Wie viele es genau waren, war zunächst unklar. Auch wie viele davon Glätte als Ursache hatten, war nicht bekannt.

Im Einsatzgebiet der Präsidiums Ravensburg sprach der Sprecher von sehr wenigen Einsätzen. Auch hier befinde sich die Anzahl im gewöhnlichen Rahmen. Die anderen Präsidien im Land vermeldeten am frühen Morgen zunächst keine Glätteunfälle. (dpa)

Winterwetter in Baden-Württemberg
Aktuell Wintereinbruch

Schneechaos in der Region: Mehr als 100 Verkehrsunfälle, über 500.000 Euro Schaden