Im Missbrauchsfall von Edenkoben beginnt der Prozess

Ein Schild mit dem rheinland-pfälzischen Landeswappen und der Aufschrift »Landgericht« hängt in Landau (Rheinland-Pfalz) am Gebäude des Land- und Amtsgerichts.

Rund ein halbes Jahr nach der Entführung und dem sexuellen Missbrauch eines Kindes im pfälzischen Edenkoben beginnt am Freitag vor dem Landgericht in Landau (9.00 Uhr) der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Der Angeklagte soll am 11. September ein zehnjähriges Mädchen auf dessen Schulweg mit Gewalt in sein Auto gedrückt und es später in einem leer stehenden Gebäude missbraucht haben.

Nach einer Verfolgungsfahrt wurde der mehrfach auch wegen Sexualstraftaten verurteilte 62-Jährige festgenommen und das Kind befreit. Die Staatsanwaltschaft strebt für den Angeklagten die Sicherungsverwahrung im Anschluss an eine Haftstrafe an. Vorerst sind Termine bis Ende April vorgesehen.

Für den Prozess gelten im Landgericht besondere Sicherheitsvorschriften. So sind im Zuschauerraum, für den nur eine begrenzte Zahl Platzkarten ausgegeben werden, keine Taschen oder Mobiltelefone erlaubt. Der Zugang erfolgt durch eine Metalldetektorschleuse, zudem muss ein amtlicher Ausweis gezeigt werden.

