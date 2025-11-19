Im Land sind bis zu 20 Zentimeter Neuschnee über Nacht möglich

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ab den Abendstunden müssen die Menschen auf den Straßen in Baden-Württemberg mit Schneefall, Schneematsch und Glätte rechnen. In Staulagen im bergigen Schwarzwald ab einer Höhe von etwa 1.000 Metern könnten im Verlauf der Nacht 20 Zentimeter Neuschnee fallen, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Baden-Württemberg gelangt den Angaben zufolge in den Einflussbereich von Tief »Talat« über Norddeutschland. Von Norden komme so feuchtkalte Polarluft.

Schnee bleibt in hohen Lagen liegen - und es kommt Nachschub

In Lagen oberhalb von 400 Metern könnten bis Donnerstagvormittag 1 bis 5 Zentimeter Neuschnee fallen, im Hochschwarzwald verbreitet 10 bis 15. Auch auf der Schwäbischen Alb seien mancherorts zehn Zentimeter denkbar, sagte die Expertin. Durch überfrierende Nässe oder eine dünne Neuschneedecke könne es - abseits von den tiefsten Lagen - auf den Straßen glatt werden.

»Das zieht sich die ganze Nacht hin«, sagte die Meteorologin. Auch im Tagesverlauf könnten am Donnerstag einige Zentimeter Schnee hinzukommen. Tagsüber herrsche im Bergland Dauerfrost, sagte die DWD-Meteorologin. In tieferen Lagen fällt der Niederschlag laut der Prognose eher als Regen. Die Höchstwerte sollen zwischen minus 1 Grad im Bergland und plus 6 Grad im Breisgau liegen. (dpa)