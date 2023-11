Aktuell Land

IG-Metall-Bezirksleiter Zitzelsberger gibt Amt ab

Der baden-württembergische IG-Metall-Chef Roman Zitzelsberger hört auf. Das kündigte er am Donnerstag bei der Sitzung der Großen Tarifkommission in Pforzheim an. Zitzelsberger habe sich nach reiflicher Überlegung dafür entschieden, ein neues Kapitel aufzuschlagen, teilte die IG Metall weiter mit.