Identität der Toten nach Hausbrand in St. Leon-Rot geklärt

Mehr als eine Woche nach dem Wohnhausbrand in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) steht die Identität der beiden Toten fest. Es handelte sich um zwei Bewohner im Alter von 25 und 68 Jahren, wie eine Polizeisprecherin sagte. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Die Brandursache sei jedoch weiterhin ungeklärt, hieß es. Ein Gutachter wurde zu den Ermittlungen hinzugezogen. Hinweise auf ein Fremdverschulden lägen bislang nicht vor.

Beide Männer starben am Einsatzort

Der Brand war in dem dreistöckigen Gebäude in der Nacht zum 7. Dezember ausgebrochen. Vier Bewohner hatten sich noch rechtzeitig ins Freie retten können, die zwei Männer jedoch nicht.

Als die zahlreichen Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, fanden sie einen der Männer bereits tot im Haus. Der zweite Mann war den Angaben zufolge lebensgefährlich verletzt worden. Die Kräfte versuchten, den Verletzten zu reanimieren – vergeblich. Er starb noch an der Einsatzstelle.