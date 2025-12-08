Identität der Opfer nach Hausbrand immer noch unklar

Bei einem Brand in St. Leon-Rot sind zwei Menschen ums Leben gekommen.

Mehr als einen Tag nach dem Wohnhausbrand in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) ist noch nicht klar, um wen es sich bei den beiden Toten handelt. Die Ermittlungen zur Identität der Opfer laufen, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch die Brandursache ist noch unklar. »Die Ermittlungen dazu sind sehr aufwendig«, so der Polizeisprecher. Mit einem Ergebnis sei nicht innerhalb kurzer Zeit zu rechnen.

Das Feuer war in der Nacht auf Sonntag im Dachgeschoss eines dreistöckigen Gebäudes in St. Leon-Rot ausgebrochen. Zwei Menschen kamen ums Leben, vier weitere konnten sich unverletzt aus dem Haus retten.

Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen kommt jede Hilfe zu spät

Als die zahlreichen Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, fanden sie einen Menschen bereits tot im Haus. Eine zweite Person war den Angaben zufolge lebensgefährlich verletzt worden. Die Kräfte versuchten, den Verletzten zu reanimieren – vergeblich. Der Mensch starb noch an der Einsatzstelle.

Zum Geschlecht, Alter und ob es sich um Bewohner des Hauses handelte, lagen der Polizei zufolge zunächst keine Informationen vor. Wegen der starken Rauchentwicklung entstand Schätzungen zufolge ein Gebäudeschaden von rund 50.000 Euro.