»Ich liebe das« - Heidenheim-Coach will Erfolg bei Hearts

Bitte aktivieren Sie Javascript

Trainer Frank Schmidt hat sich vor dem Conference-League-Spiel mit dem 1. FC Heidenheim bei Heart of Midlothian sehr positiv über den Fußball in Schottland und die Fans in den Stadien geäußert. »Ich liebe das. Diese Menschen, diesen Fußball, diese Atmosphäre«, sagte der Coach des Bundesligisten vor der Partie in Edinburgh am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL).

Alle Heidenheimer fit

Nach bisher zwei Siegen könnte der FCH mit weiteren drei Punkten im Tynecastle Park der K.o.-Runde in dem europäischen Wettbewerb ein großes Stück näherkommen. Schmidt hat seinen gesamten Kader zur Verfügung und deutete an, wieder personell rotieren zu lassen und die Belastung durch die englischen Wochen »auf viele Beine« zu verteilen.

Nach einem guten Saisonstart schieden die Heidenheimer zuletzt allerdings gegen den Zweitligisten Hertha BSC aus dem DFB-Pokal aus und verloren beim Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel. Gegen die Hearts wird die Schmidt-Elf daher eine Leistungssteigerung brauchen, um erfolgreich zu sein. Auch die Schotten haben mit sechs Punkten die optimale Ausbeute aus den ersten beiden Spieltagen geholt.