ICE fährt auf Prellbock auf - vier Menschen in Stuttgart verletzt

Im Stuttgarter Hauptbahnhof ist ein ICE auf einen Prellbock aufgefahren. Durch den Aufprall wurden vier Menschen im Zug leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Unter den Verletzten war auch der Zugführer.

Der aus München kommende ICE 596 kam demnach aus ungeklärter Ursache nicht rechtzeitig zum Stehen und fuhr gegen den Bock. Eigentlich sollte der Zug anschließend von Stuttgart nach Berlin fahren. Doch durch die Beschädigungen konnte der ICE die Fahrt nicht antreten.

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, konnten die Fahrgäste ihre Fahrt mit anderen Zügen fortsetzen. Auf andere Verbindungen habe sich der Vorfall nicht ausgewirkt, hieß es. »Den Verletzten wünscht die Deutsche Bahn eine schnelle und vollständige Genesung und bedankt sich bei den Rettungskräften für ihren Einsatz vor Ort«, hieß es von dem Unternehmen.