Hunderttausende Euro Schaden nach Einbruch in Stuttgarter Schule

Nach einem Einbruch in einer Stuttgarter Schule steht das Untergeschoss unter Wasser. Die Täter hinterlassen einen Schaden von mehreren Hunderttausend Euro.

In einer Schule ist ein großer Schaden entstanden. (Symbolbild) Foto: Sarah Knorr/DPA
Einbrecher haben in einer Stuttgarter Schule über die Weihnachtsferien einen Schaden von mehreren Hunderttausend Euro verursacht. Die Unbekannten hebelten eine Terrassentür auf und drangen ins Untergeschoss ein, wie ein Polizeisprecher sagte. Im Inneren zerstörten sie ein Waschbecken, sodass ein Rohrbruch das komplette Untergeschoss flutete und das Gebäude Schaden nahm. Außerdem brachen sie weitere Türen und Schränke auf, wühlten in den Räumen, beschädigten in der Küche einen Herd sowie die Einrichtung im Lehrerzimmer. Ob die Täter etwas erbeuteten, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

