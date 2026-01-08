Hunderttausende Euro Schaden nach Einbruch in Schule

Bitte aktivieren Sie Javascript

Einbrecher haben in einer Stuttgarter Schule über die Weihnachtsferien einen Schaden von mehreren Hunderttausend Euro verursacht. Die Unbekannten hebelten eine Terrassentür auf und drangen ins Untergeschoss ein, wie ein Polizeisprecher sagte. Im Inneren zerstörten sie ein Waschbecken, sodass ein Rohrbruch das komplette Untergeschoss flutete und das Gebäude Schaden nahm. Außerdem brachen sie weitere Türen und Schränke auf, wühlten in den Räumen, beschädigten in der Küche einen Herd sowie die Einrichtung im Lehrerzimmer. Ob die Täter etwas erbeuteten, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.