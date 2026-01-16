Hunderte Kilo schwere Kupferkabelrollen aus Firma gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Diebe haben in Baienfurt (Kreis Ravensburg) neun Kupferkabelrollen mit bis zu 700 Kilogramm Gewicht von einem Firmengelände gestohlen. Dazu schnitten die Unbekannten wohl den Zaun des Firmengeländes auf, schafften die schweren Rollen über eine angrenzende Landstraße und verluden vier davon auf einem Feldweg in ein Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Fünf Rollen blieben den Angaben zufolge nach der Tat in der Nacht auf Mittwoch zurück. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen auf mehrere Zehntausend Euro. Die Polizei bat etwaige Zeugen, sich zu melden.