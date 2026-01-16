Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Hunderte Kilo schwere Kupferkabelrollen aus Firma gestohlen

Unbekannte wuchten Kabelrollen über die Landstraße, laden sie auf einem Feldweg auf und entkommen. Wer hat in Baienfurt verdächtige Aktivitäten beobachtet?

Ein Samuraischwert rief die Polizei in Albersweiler auf den Plan.
Diebe haben eine große Menge Kupferkabel gestohlen. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/DPA
Diebe haben eine große Menge Kupferkabel gestohlen. (Symbolbild)
Foto: Jens Büttner/DPA

Diebe haben in Baienfurt (Kreis Ravensburg) neun Kupferkabelrollen mit bis zu 700 Kilogramm Gewicht von einem Firmengelände gestohlen. Dazu schnitten die Unbekannten wohl den Zaun des Firmengeländes auf, schafften die schweren Rollen über eine angrenzende Landstraße und verluden vier davon auf einem Feldweg in ein Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Fünf Rollen blieben den Angaben zufolge nach der Tat in der Nacht auf Mittwoch zurück. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen auf mehrere Zehntausend Euro. Die Polizei bat etwaige Zeugen, sich zu melden.

© dpa-infocom, dpa:260116-930-554828/1