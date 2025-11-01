Hunderte Einsätze in Halloween-Nacht in Baden-Württemberg

In der Nacht hatte die Polizei im Südwesten alle Hände voll zu tun. (Symbolbild)

Zu hunderten Einsätzen musste die Polizei in der Halloween-Nacht ausrücken. Allein das Polizeipräsidium in Freiburg zählte rund 200 Einsätze. Es seien etliche Eier und Böller geworfen worden, sagte ein Sprecher. Ein Jugendlicher habe sich bei einem Böllerwurf in Gundelfingen leicht verletzt.

Auch etwas weiter nördlich, in Mittelbaden, beschäftigte die Halloween-Nacht die Beamten. Ein 37-Jähriger habe einen Beamten in den Finger gebissen, wie eine Sprecherin erklärte. Der Polizist wollte den Mann in Gewahrsam nehmen, nachdem dieser in Lahr in einer Diskothek randaliert hatte. Insgesamt zählten die Beamten des Präsidiums Offenburg rund 50 Einsätze.

Rund 40 »Unfug-Einsätze« in Stuttgart

In der Landeshauptstadt waren ebenfalls viele Feiernde unterwegs. Ein Sprecher kam am Morgen auf rund 40 sogenannte »Unfug-Einsätze«, zu denen die Polizei unter anderem Eier- und Pyrotechnikwürfe zählt. Ein Sprecher der Polizei in Pforzheim sprach von 65 Einsätzen, die sich über das ganze Dienstgebiet erstreckten.