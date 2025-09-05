Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Hunderte demonstrieren gegen Streitgespräch Palmers mit AfD

Schon im Vorfeld sorgte die Debatte in Tübingen für viel Gegenwind. Vor der Veranstaltung machen Demonstranten ihrem Unmut Luft - weitgehend friedlich.

Streitgespräch zwischen Palmer und Frohnmaier - Demo
Auch Tübingens OB Boris Palmer war bei der Demonstration dabei. Foto: Christoph Schmidt/DPA
Vor der Debatte zwischen Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) und AfD-Landeschef Markus Frohnmaier haben nach Polizeiangaben mehr als Tausend Demonstranten gegen die Veranstaltung protestiert. Vor der Halle kritisierten Redner die Debatte und Oberbürgermeister Palmer scharf. 

Der hatte im Vorfeld gesagt, er wolle bei der Debatte die inhaltlichen Schwächen der AfD offenlegen und zeigen, dass sie in vielen Bereichen inkompetent sei. Die Demonstranten halten das für sinnlos. Fakten interessierten die AfD-Wähler überhaupt nicht, sagte eine Vertreterin der Omas gegen Rechts. »Die AfD ist auf inhaltlicher Ebene nicht zu entzaubern, wie Herr Palmer das sagt.«

Die Demonstration verlief zunächst weitgehend friedlich, am Rande kam es zeitweise zu Rangeleien zwischen Polizei und Demonstranten. Im Vorfeld hatte sich die Polizei auch auf gewaltbereite Demonstranten eingestellt. Palmer hatte zuvor an die Teilnehmer der Demos appelliert, sich von denen fernzuhalten, die nicht die Absicht hätten, friedlich zu demonstrieren.

