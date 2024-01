Aktuell Land

Hunderte Ärzte streiken an Unikliniken für mehr Geld

Hunderte Ärztinnen und Ärzte haben sich am Dienstagvormittag an Warnstreiks an den Unikliniken in Tübingen und Heidelberg beteiligt, weitere Demos sind in Freiburg und Ulm ab dem Mittag geplant. Nach Worten eines Sprechers der Ärztegewerkschaft Marburger Bund hatten sich in Tübingen rund 500 und in Heidelberg mehr als 300 Medizinerinnen und Mediziner versammelt. In Freiburg werden am frühen Nachmittag etwa 200 und in Ulm rund 300 Teilnehmer erwartet.