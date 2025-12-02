Hunde-Trio fällt Senior an

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Senior ist in Durlangen (Ostalbkreis) von drei Hunden attackiert und verletzt worden. Der 76-Jährige wurde im Krankenhaus behandelt, wie die Polizei mitteilte. Die drei Hunde sollen den Mann am Montag angefallen, zu Fall gebracht und den am Boden Liegenden weiter attackiert haben. Die Hundebesitzer sollen die Tiere dann weggezerrt haben. Die Polizei ermittelt. Es bestehe der Verdacht, dass Verstöße bei der Hundehaltung vorliegen und die Tiere nicht versichert seien, hieß es.