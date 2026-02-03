Hunde fallen Frau in Göppingen an – Biss in den Unterarm

Bitte aktivieren Sie Javascript

Drei Hunde sollen in Göppingen eine Frau angefallen haben. Polizeiangaben zufolge erlitt die 52-Jährige einen Biss in den Unterarm. Sie war am Montagmorgen mit ihren eigenen zwei Hunden unterwegs, als ihr eine andere Hundehalterin begegnet sein soll. Deren drei Tiere sollen sich losgerissen und die 52-Jährige angefallen haben, so dass sie zu Boden stürzte. Bei den drei Tieren soll es sich demnach um Staffordshire Terrier gehandelt haben.

Die Hunderasse zählt zu den sogenannten Listenhunden, deren Haltung an spezielle Auflagen geknüpft ist. Ihre unbekannte Halterin soll die drei Tiere wieder unter Kontrolle gebracht haben und weitergegangen sein. Die angegriffene Frau erstattete Anzeige. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.